Андреева и Касаткина сыграют в финале теннисного турнира в Нинбо

Россиянка Мирра Андреева обыграла представительницу Чехии Каролину Мухову в полуфинальном матче турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в китайском Нинбо.

Чешская спортсменка отказалась от продолжения встречи из-за травмы при счете 6:2, 1:0 в пользу Андреевой. В финале она сыграет со своей соотечественницей Дарьей Касаткиной. Решающий матч пройдет 20 октября.

Андреевой 17 лет, она занимает 19-е место в рейтинге WTA. На ее счету одна победа на турнирах под эгидой организации в одиночном разряде. Лучшим результатом Андреевой на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Roland Garros 2024 года. На Олимпийских играх в Париже Андреева стала серебряным призером соревнований в парном разряде вместе с Дианой Шнайдер.

28-летняя Мухова располагается на 30-й строчке в мировом рейтинге. Чешская теннисистка выиграла один турнир WTA в карьере. В 2023 году она вышла в финал Roland Garros, что является лучшим достижением спортсменки на турнирах Большого шлема.

Турнир в Нинбо относится к категории WTA 500 и проводится на покрытии "хард". Действующей победительницей соревнований является представительница Туниса Онс Жабер, которая в прошлогоднем финале победила Шнайдер.