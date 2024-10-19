Хачанов вышел в финал турнира в Алма-Ате

Россиянин Карен Хачанов обыграл представителя Австралии Александара Вукича в полуфинальном матче Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Алма-Ате.

© Соцсети

Встреча завершилась со счетом 6:7 (3:7), 6:3, 6:4 в пользу Хачанова, который посеян на турнире под 3-м номером. В финале россиянин встретится со 118-й ракеткой мира канадцем Габриэлем Диалло.

Хачанову 28 лет, он занимает 26-е место в рейтинге ATP. На счету россиянина 6 титулов под эгидой организации. Лучшим результатом спортсмена на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытых чемпионатов США (2022) и Австралии (2023). В 2021 году Хачанов стал серебряным призером Олимпийских игр в одиночном разряде, а в составе российской команды - обладателем Кубка Дэвиса.

28-летний Вукич располагается на 85-й строчке мирового рейтинга. Австралиец не выиграл ни одного турнира ATP. Его лучшим достижением на турнирах Большого шлема является выход во второй круг Открытого чемпионата Австралии (2022) и Уимблдона (2023, 2024).

Турнир в Алма-Ате относится к категории ATP 250 и проводится на покрытии "хард". Призовой фонд соревнований составил более $1 млн. Действующим победителем турнира является француз Адриан Маннарино.