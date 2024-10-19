Российская теннисистка Потапова досрочно завершила сезон

Российская теннисистка Анастасия Потапова заявила, что завершила выступления на турнирах в текущем сезоне.

На этой неделе Потапова снялась с турнира WTA 500 в китайском Нинбо. Ранее россиянка также отказалась от дальнейшего участия в соревнованиях в Ухане.

— Для начала хочется сказать, что мой сезон официально закончен. Это был потрясающий год, он меня многому научил. Конечно, хотелось бы закончить на более веселой ноте, но, к сожалению, мой голеностоп подвел меняв не самый подходящий момент… Ничего серьезного, но рисковать было глупо, учитывая тот акт, что ранее была проведена операция. Время для отдыха, восстановления и полной перезагрузки, — написала Потапова в Telegram‑канале.

Потаповой 23 года, спортсменка занимает 37‑е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации.