Россиянка Калинская снялась с турнира WTA в Токио

Российская теннисистка Анна Калинская снялась с турнира категории WTA 500 в Токио (Япония), сообщает пресс‑служба Женской теннисной ассоциации.

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В пресс‑релизе отмечено, что российская спортсмена пропустит турнир из‑за травмы бедра. Ранее от участия в турнире отказались испанка Паула Бадоса, которая объявила о досрочном завершении сезона из‑за проблем со здоровьем.

Действующей чемпионкой турнира в Токио является Вероника Кудерметова. В прошлогоднем финале она обыграла американскую теннисистку Джессику Пегулу — 7:5, 6:1.

Турнир категории WTA 500 в Токио пройдет с 21 по 27 октября.