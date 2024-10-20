Россиянка Калинская снялась с турнира WTA в Токио
Российская теннисистка Анна Калинская снялась с турнира категории WTA 500 в Токио (Япония), сообщает пресс‑служба Женской теннисной ассоциации.
В пресс‑релизе отмечено, что российская спортсмена пропустит турнир из‑за травмы бедра. Ранее от участия в турнире отказались испанка Паула Бадоса, которая объявила о досрочном завершении сезона из‑за проблем со здоровьем.
Действующей чемпионкой турнира в Токио является Вероника Кудерметова. В прошлогоднем финале она обыграла американскую теннисистку Джессику Пегулу — 7:5, 6:1.
Турнир категории WTA 500 в Токио пройдет с 21 по 27 октября.