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Чемпионская гонка WTA: определились все участницы Итогового турнира, Касаткина — запасная

Женская теннисная ассоциация (WTA) на своём официальном сайте обновила рейтинг Чемпионской гонки. Определился окончательный состав участниц Итогового турнира, который состоится в Саудовской Аравии со 2 по 9 ноября.

Чемпионская гонка WTA: определились все участницы Итогового турнира
© Чемпионат.com

Квалифицировавшиеся на финальный турнир года теннисистки выделены жирным шрифтом. Россиянка Дарья Касаткина является второй запасной.

1 (1). Арина Соболенко (Беларусь) — 9091 очко.

2 (2). Ига Швёнтек (Польша) — 8285.

3 (3). Кори Гауфф (США) — 5348.

4 (4). Жасмин Паолини (Италия) — 5144.

5 (5). Елена Рыбакина (Казахстан) — 4981.

6 (6). Джессика Пегула (США) — 4705.

7 (7). Чжэн Циньвэнь (Китай) — 4100.

8 (8). Эмма Наварро (США) — 3568.

9 (10). Дарья Касаткина (Россия) — 3368.

10 (9). Даниэль Коллинз (США) — 3176.

12. (12) Барбора Крейчикова (Чехия) — 2814...

13 (13). Анна Калинская (Россия) – 2743...

15 (18). Мирра Андреева (Россия) — 2578...

18 (17). Диана Шнайдер (Россия) — 2414...

25 (24). Людмила Самсонова (Россия) — 1885...

27 (26). Екатерина Александрова (Россия) — 1848...

29 (25). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1776...

35 (35). Анастасия Потапова (Россия) — 1482...

63 (63). Вероника Кудерметова (Россия) — 888...

69 (68). Эрика Андреева (Россия) — 775...

70 (70). Камилла Рахимова (Россия) — 762...

85 (84). Анна Блинкова (Россия) — 612.

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