Касаткина рассказала, что гордится победой в финале турнира в Нинбо

Россиянка Дарья Касаткина гордится своим выступлением на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в китайском Нинбо, где спортсменка выиграла титул. Комментарий Касаткиной предоставлен ТАСС пресс-службой WTA.

В финале Касаткина играла с соотечественницей Миррой Андреевой. Встреча завершилась со счетом 6:0, 4:6, 6:4 в пользу Касаткиной, имевшей на турнире 5-й номер посева. Андреева выступала без номера посева. Этот матч стал 34-м российским финалом в истории турниров WTA.