Теннисисты Медведев и Рублев сохранили свои позиции в рейтинге ATP

Россияне Даниил Медведев и Андрей Рублев занимают пятое и седьмое места соответственно в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которого опубликована на сайте организации.

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На прошедшей неделе Рублев участвовал в турнире в Стокгольме, где дошел до четвертьфинала. Медведев принимал участие в выставочном соревновании в Эр-Рияде, проходившего не под эгидой ATP.

Выше Медведева в рейтинге находятся итальянец Янник Синнер (11 920), испанец Карлос Алькарас (7 120), представитель Германии Александр Зверев (6 795) и серб Новак Джокович (6 210). Входящие в топ-5 мирового рейтинга спортсмены, за исключением Зверева, также выступали на турнире в Саудовской Аравии. Между Медведевым и Рублевым располагается американец Тейлор Фритц (4 380).

Среди российских теннисистов в топ-100 обновленного рейтинга входит Карен Хачанов, ставший на минувшей неделе победителем турнира в Алма-Ате. На счету теннисиста 1 985 очков, он занимает 24-е место. Также в первой сотне находятся Роман Сафиуллин (888 очков; 60-я позиция) и Павел Котов (745; 75). Аслан Карацев потерял 177 мест и теперь занимает 316-ю строчку.