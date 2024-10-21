Кудерметова проиграла на старте теннисного турнира в Токио

Российская теннисистка Вероника Кудерметова уступила в первом круге турнира WTA 500 в Токио.

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Кудерметова проиграла Виктории Томовой из Болгарии со счетом 6:7 (3:7), 3:6. Продолжительность матча составила 1 час 54 минуты.

В следующем круге Томова сыграет с другой представительницей России Дианой Шнайдер.

WTA 500. Toray Pan Pacific Open Tennis. Токио (Япония). Хард. Призовой фонд — 922 тысячи долларов

Первый круг

Виктория Томова (Болгария) — Вероника Кудерметова (Россия) — 7:6 (7:3), 6:3