Мирра Андреева вошла в топ‑15 сезонного рейтинга WTA

Российские теннисистки Дарья Касаткина и Мирра Андреева улучшили свои позиции в чемпионской гонке Женской теннисной ассоциации (WTA).

© Матч ТВ

Касаткина, которая накануне выиграла турнир в китайском Нинбо, поднялась на девятую строчку. Андреева, уступившая Касаткиной в финале, отыграла четыре позиции в сезонном рейтинге и идет 15‑й. При этом WTA ограничивает участие молодых теннисистов в соревнованиях по сезону, и 17‑летняя россиянка выступила всего на 17 турнирах — меньше в топ‑20 только у чешки Барборы Крейчиковой, которая пропустила часть сезона из‑за травмы. Также Андреева является самой молодой спортсменкой в топ‑100 чемпионской гонки.

Ранее определились все участницы Итогового турнира WTA: Арина Соболенко (Белоруссия), Ига Швентек (Польша), Кори Гауфф, Джессика Пегула (обе — США), Елена Рыбакина (Казахстан), Жасмин Паолини (Италия), Чжэн Циньвэнь (Китай) и Барбора Крейчикова (Чехия).