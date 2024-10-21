$96.42-0.73104.86-0.90
Войти в почту

Патрик Муратоглу отметил важные особенности в игре Новака Джоковича

Известный тренер Патрик Муратоглу отметил важные особенности в игре 24-кратного победителя турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича.

Известный тренер отметил важные особенности в игре Джоковича
© Чемпионат.com

«Новак, вероятно, тот парень, который покрывал корт лучше всех, не только из-за своего движения, но и из-за того, что, двигаясь в очень высоком темпе в разные стороны, он мог контратаковать. Но думаю, что даже для таких парней, как он, важно также как можно больше брать инициативу в розыгрышах. Когда он движется вперёд к сетке, подходит к мячу немного раньше, раньше входит в корт — тогда он почти неуязвим. Но он не всегда это делает. В самых важных матчах, большую часть времени он делает шаг вперед и это получается. Это мелочи, но думаю, что мелочи имеют большое значение», — приводит слова Муратоглу Tennis365.

Теннис
Патрик Муратоглу
Новак Джокович