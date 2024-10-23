Ольховский отметил стабильность теннисиста Даниила Медведева

Российский теннисист Даниил Медведев является одним из самых стабильных игроков в мире, он показывал хорошие результаты на протяжении всего сезона. Такое мнение ТАСС высказал победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский.

Ранее Медведев отобрался на Итоговый турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), куда попадают восемь лучших спортсменов по итогам сезона. Медведев квалифицировался на турнир в шестой раз подряд.

"Это колоссальное достижение, многие мечтают хотя бы раз сыграть на Итоговом турнире ATP, а Даниил отобрался туда шесть раз подряд. Это было вполне ожидаемо, потому что он показывал хорошие результаты, доходил до финала и полуфинала на турнирах Большого шлема, не так много проваливался. Даня является одним из самых стабильных игроков в мире, и за счет своей стабильности, надежности и цепкости он обыгрывает многих своих соперников", - сказал Ольховский.

Итоговый турнир пройдет с 10 по 17 ноября в Турине. Медведев становился победителем соревнований в 2020 году. Из россиян турнир также выигрывал Николай Давыденко (2009). Действующим победителем является серб Новак Джокович.