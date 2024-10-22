Жена Джоковича: я слышу, как наши дети говорят: «Ты знаешь, кто мой отец»

Елена Джокович, жена 24-кратного победителя турниров «Большого шлема» сербского теннисиста Новака Джоковича, рассказала, как их дети относятся к успехам отца.

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— Ваши дети, Стефан и Тара, которым 10 и 7 лет, уже понимают, что символизирует их отец?