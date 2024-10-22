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Елена Джокович призналась, что до сих пор сильно переживает во время матчей Новака

Елена Джокович, жена 24-кратного победителя турниров «Большого шлема» сербского теннисиста Новака Джоковича, призналась, что до сих пор переживает во время просмотра матчей мужа.

Елена Джокович призналась, что до сих пор сильно переживает во время матчей Новака
© Чемпионат.com

— Просмотр его матчей все ещё заставляет вас нервничать? — Да. Очень.

— Даже сейчас? — Да. Ну, а поскольку я его партнёр по жизни, я тоже переживаю о его нервозности (улыбается). Я возвращаюсь домой, и он идёт домой со мной за необходимым ему топливом. Определённая нервозность у него существует. Вот в чем связь, я унаследовала это от него, — приводит слова Елены La Nacion.

Ранее Елена рассказала об отношении их детей к успехам Новака.

Теннис
Новак Джокович