Елена Джокович призналась, что до сих пор сильно переживает во время матчей Новака

Елена Джокович, жена 24-кратного победителя турниров «Большого шлема» сербского теннисиста Новака Джоковича, призналась, что до сих пор переживает во время просмотра матчей мужа.

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— Просмотр его матчей все ещё заставляет вас нервничать? — Да. Очень.

— Даже сейчас? — Да. Ну, а поскольку я его партнёр по жизни, я тоже переживаю о его нервозности (улыбается). Я возвращаюсь домой, и он идёт домой со мной за необходимым ему топливом. Определённая нервозность у него существует. Вот в чем связь, я унаследовала это от него, — приводит слова Елены La Nacion.

Ранее Елена рассказала об отношении их детей к успехам Новака.