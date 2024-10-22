В теннисе с 2025 года официально легализуют коучинг

С 1 января 2025 года в теннисе повсеместно легализуют коучинг.

© Sports.ru

Ранее тренерские подсказки были разрешены только на командных турнирах.

В отношении тренерских подсказок будут действовать следующие правила:

тренеры должны сидеть на специально отведенных местах;

коучинг разрешен только в том случае, если не прерывает игру и не создает помеху сопернику;

словесный коучинг разрешен только тогда, когда игрок находится на той же стороне корта, и может состоять из нескольких слов или коротких фраз (разговоры не допускаются);

невербальный коучинг (сигналы руками) разрешен в любое время;

сохранятся наказания и штрафы за несоблюдение правил.

ITF сообщила, что получила положительную обратную связь после тестирования коучинга и решила ввести его на постоянной основе, чтобы «снизить давление на судей на вышке», «поддержать развитие игроков» и сделать теннис «более развлекательным».