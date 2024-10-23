Кафельников объяснил, почему теннисистки меняют спортивное гражданство

Олимпийский чемпион 2000 года, двукратный победитель турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников рассказал, почему некоторые родившиеся в России теннисистки меняют спортивное гражданство.

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— Жень, скажи, пожалуйста, ты упомянул Рыбакину. Она сейчас за Казахстан выступает. Путинцева, Аванесян. Столько игроков уходит. С чем это связано?

— Ответ на этот вопрос сама не знаешь?

— Я хочу твоё мнение послушать.

— Мое мнение все знают прекрасно, что финансовая составляющая, в первую очередь. Но Аванесян, понятно, что не из-за этого.

— Скажи, вот нельзя было спонсоров найти? Мне просто интересно. Нельзя было? Кто отвечает вообще за спонсоров?

— Есть тренерский совет.

— Кто туда входит? Люди, которые за спонсоров отвечают?

— За спонсоров нет. Сейчас мы живем за счёт дотации государства. Мы получаем букмекерские отчисления, которые идут на теннис. За счёт этих букмекерские отчисления и живёт спорт. За счёт этих букмекерских отчислений все наши дети ездят на соревнования, понимаете? — сказал Кафельников в эфире YouTube-канала «Лучший теннисный подкаст».