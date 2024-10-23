Стали известны обладатели уайлд-кард на «Мастерс» в Париже

Стали известны обладатели уайлд-кард в основную и квалификационную сетки турнира категории «Мастерс» в Париже.

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Обладатели уайлд-кард в квалификацию «Мастерса» в Париже:

Александр Мюллер (68, Франция);

Юго Гастон (73, Франция);

Артур Казо (80-я ракетка мира, Франция);

Кентен Алис (90, Франция).

Обладатели уайлд-кард в основной турнир «Мастерса» в Париже:

Джованни Мпетчи Перрикар (50, Франция);

Гаэль Монфис (52, Франция);

Адриан Маннарино (57, Франция);

Ришар Гаске (133, Франция).

«Мастерс» в Париже пройдёт с 28 октября по 3 ноября. Действующий чемпион турнира – сербский теннисист Новак Джокович, в прошлогоднем финале обыгравший болгарина Григора Димитрова (6:4, 6:3).