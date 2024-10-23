Медведев и Рублев отказались от участия в российском турнире

Директор теннисного выставочного турнира "Трофеи Северной Пальмиры" Наталия Камельзон заявила о том, что российские спортсмены Даниил Медведев и Андрей Рублев не примут участия в мероприятии. Ее слова приводит "Матч ТВ".

"К сожалению, такова сегодняшняя реальность. Мы разговаривали со многими теннисистами. Надо понимать, в каких условиях сегодня существуют российские игроки. У многих есть серьезные спонсорские контракты", - заявила Камельзон.

Выставочный турнир "Трофеи Северной Пальмиры" состоится в Санкт‑Петербурге с 29 ноября по 1 декабря. Среди высокорейтинговых теннисистов участие подтвердили россияне Карен Хачанов, Анастасия Потапова и Диана Шнайдер и представляющие Казахстан Александр Бублик и Юлия Путинцева.

Как Россию исключили из спорта

Ранее Медведев шестой год подряд отобрался на Итоговый турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).