Джокович снялся с "Мастерса" в Париже

Сербский теннисист Новак Джокович снялся с турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Париже. Об этом он сообщил у себя в Instagram (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской).

"К сожалению, я не сыграю на "Мастерсе" в Париже в этом году. Прошу прощения у тех, кто надеялся увидеть меня там. У меня много воспоминаний, связанных с этим турниром, и я надеюсь вернуться в следующем году", - написал Джокович.

Джоковичу 37 лет, он располагается на четвертой строчке в мировом рейтинге. На его счету 99 побед на турнирах под эгидой АТР, в том числе 24 победы на турнирах Большого шлема - рекорд в одиночном разряде среди мужчин. Спортсмен является победителем Олимпийских игр (2024), бронзовым призером Олимпиады (2008) и обладателем Кубка Дэвиса (2010). Сербу принадлежит абсолютный рекорд по количеству проведенных недель (428) в качестве первой ракетки мира.

Турнир в Париже относится к категории "Мастерс", престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир ATP. Соревнования пройдут с 28 октября по 3 ноября. Призовой фонд составил $5,9 млн. Джокович является победителем предыдущего "Мастерса" в Париже.