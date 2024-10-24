Пятеро россиян вошли в новые комитеты Европейского союза настольного тенниса

Пятеро россиян вошли в комитеты Европейского союза настольного тенниса (ETTU) по итогам прошедшего в австрийском Линце конгресса организации.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации настольного тенниса России.

"Все четыре заявленных Федерацией настольного тенниса России кандидата были избраны в комитеты ETTU, - рассказал собеседник ТАСС. - В комитет по юниорам избран вице-президент Федерации настольного тенниса России Роман Марков, в комитет по рейтингу - Александр Александров, который ведет рейтинг российских теннисистов, в судейском комитете продолжит работу Елена Семенова, в тренерский комитет выбран Давид Саргсян, старший тренер женской сборной по настольному теннису. В медицинский комитет в качестве представителя вошел россиянин Ярослав Денежкин, курирующий в Федерации настольного тенниса России тему антидопинга".

Семенова была переизбрана членом судейского комитета Европейского союза настольного тенниса, во время Олимпиады в Париже она работала в составе судейской бригады.

Президентом ETTU был избран португалец Педро Моура.