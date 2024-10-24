Шарапова прокомментировала включение в Международный зал теннисной славы

Пятикратная победительница турниров Большого шлема россиянка Мария Шарапова считает, что включение в Международный зал теннисной славы напоминает о признательности, которую она испытывает к болельщикам. Об этом Шарапова написала на своей странице в соцсети Х.

Шарапова будет включена в Международный зал теннисной славы в 2025 году. Церемония состоится в августе 2025 года.

"Невероятно благодарна за эту честь. Большое спасибо Залу славы и всем голосующим. Самое главное, это признание - прекрасное напоминание о глубокой признательности, которую я испытываю к своим поклонникам. Каждый из вас заставил меня дотянуться до звезд и посмотреть, чего мы достигли вместе", - написала Шарапова.

Шараповой 37 лет, россиянка объявила о завершении карьеры в 2020 году. Шарапова является серебряным призером Олимпиады в Лондоне, победительницей Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (2004) и обладательницей Кубка Федерации (2008) в составе сборной России. В одиночном разряде спортсменка выиграла 36 титулов. Дважды она побеждала на Roland Garros (2012, 2014), по разу выигрывала Уимблдон (2004), US Open (2006) и Australian Open (2008).