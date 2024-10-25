Кенин прокомментировала победу над Касаткиной на турнире в Токио

Чемпионка Australian Open — 2024, 155-я ракетка мира американская теннисистка Софья Кенин прокомментировала победу над девятой ракеткой мира россиянкой Дарьей Касаткиной в четвертьфинале на турнире категории WTA-500 в Токио (Япония).

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«Я пыталась навязать свою игру. Она такая соперница, которая много возвращает мяч в корт. У неё отличный сезон, она приехала сюда после победы в Нинбо, и я знала, что будет сложный матч. Старалась играть в свой теннис и довольна результатом. Пытаюсь часто использовать укороченные удары, разнообразить свой теннис, и пока это работает», — приводит слова Кенин Punto de Break.