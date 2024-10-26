Шнайдер не смогла выйти в финал турнира в Токио

Россиянка Диана Шнайдер проиграла китаянке Чжэн Циньвэнь в полуфинальном матче турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Токио.

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Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:5), 6:3 в пользу китайской теннисистки, выступающей на турнире под первым номером посева. Шнайдер была посеяна под шестым номером. В финале Чжэн Циньвэнь сыграет с американкой Софией Кенин.

Шнайдер 20 лет, она занимает 16-е место в рейтинге WTA. На счету спортсменки три титула под эгидой организации, все они были завоеваны в этом сезоне. Лучшим результатом россиянки на турнирах Большого шлема является выход в четвертый круг Открытого чемпионата США в 2024 году. На Олимпийских играх в Париже Шнайдер стала серебряным призером соревнований в парном разряде вместе с Миррой Андреевой.

Чжэн Циньвэнь 22 года, она располагается на 7-й позиции в мировом рейтинге и является обладательницей 3 титулов WTA. Лучшим результатом спортсменки на турнирах Большого шлема является выход в финал Открытого чемпионата Австралии в 2024 году. В этом же году она выиграла олимпийский турнир в Париже в одиночном разряде.

Турнир в Токио относится к категории WTA 500. Соревнования проходят на покрытии "хард" и завершатся 27 октября. Действующей победительницей турнира является Вероника Кудерметова, которая завершила выступление в первом круге.