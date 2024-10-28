Калинская поднялась на 11-е место в мировом рейтинге

Россиянка Анна Калинская поднялась с 12-го на 11-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована на сайте организации.

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Лидером рейтинга по-прежнему остается белоруска Арина Соболенко. В тройку лучших также входят Ига Свёнтек из Польши и американка Коко Гауфф. Лучшая из представительниц России, Дарья Касаткина, сохранила девятую строчку.

В топ-100 мирового рейтинга из россиянок входят Диана Шнайдер (14-е место), Мирра Андреева (16), Людмила Самсонова (24), Екатерина Александрова (27), Анастасия Павлюченкова (30), Анастасия Потапова (35), Камилла Рахимова (63), Эрика Андреева (67), Анна Блинкова (75) и Вероника Кудерметова (76).