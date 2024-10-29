Ник Кирьос вспомнил время, когда страдал депрессией

Австралийский теннисист Ник Кирьос рассказал о времени, когда он страдал депрессией. После Уимблдона-2019 спортсмен раздумывал о суициде. Он также боролся с алкогольной и наркотической зависимостями и проходил лечение в психиатрической клинике.

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«Я просто боролся с самим собой. В то время мне было тяжело. Не понимал, что могу отойти от спорта и привести себя в порядок. Я просто играл, играл и играл. Тёмное время, когда я выпивал и терял над собой контроль. Мне почти нравилось чувствовать себя таким. Тогда и понял, что должен выбраться из этого состояния. Борюсь с этим почти каждый день. Я не просыпаюсь с потрясающим настроением. Чувствую, что могу вернуться к этим привычкам (алкогольной и наркотической зависимостям. — Прим. «Чемпионата») в одно мгновение. Раньше я никак не сопротивлялся, когда об этом думал, а сейчас я не хочу этого делать», — приводит слова спортсмена ABC.

Отметим, что 29-летний Кирьос за два года сыграл всего один официальный матч. Спортсмена преследовали проблемы с коленом и запястьем, из-за которых он не мог выступать.