Диана Шнайдер назвала три лучших момента своего сезона-2024

14-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер выбрала три наиболее ярких момента своего сезона-2024.

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В 2024 году Диана Шнайдер выиграла три турнира WTA, впервые вышла во вторую неделю на турнире «Большого шлема» (4-й круг US Open), а также завоевала серебряную медаль Олимпийских игр — 2024 в парном разряде.