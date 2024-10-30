Австралийский теннисист Ник Кириос заявил в подкасте журналиста Луи Теру, что считает безумной теорию земного происхождения египетских пирамид.

— Пирамиды построили люди?

— Нет, я так не считаю. Это невозможно. А вы как считаете?

— Определенно, люди. Я думаю, они перемещали огромные блоки с помощью бревен.

— Это безумие. Как это возможно, что они провели все измерения правильно и все блоки выровнены? И они сделали это, двигая большие камни по бревнам? Это безумное заявление. И почему проемы там такие большие? Кому нужно проходить через проемы, если они такие большие? Я не знаю, кто это сделал, я просто не думаю, что мы были способны на это. На дворе 2024 год, а мы даже не можем ужиться друг с другом, и вы думаете, что мы построили пирамиды? Вы сумасшедшие. Это безумие.

— А высадка на Луну?

— У меня есть свои мысли по этому поводу. Кто высадился на Луне? Как вы думаете, американцы сделали это первыми?

— Это вопрос с подвохом?

— Я просто спрашиваю вас.

— Что насчет формы Земля?

— Я, пожалуй, склонен к тому, чтобы сказать, что она круглая. Но я также не удивлюсь, если все по‑другому, — сказал Кириос, слова которого приводит The Sun.

Кириосу 29 лет. Его наивысшей позицией в мировом рейтинге было 13‑е место. Из‑за травмы он не выступает с июня 2023 года. Всего на счету австралийца семь титулов ATP. В 2022 году Кириос дошел до финала Уимблдона. В том же году он выиграл Открытый чемпионат Австралии в парном разряде.