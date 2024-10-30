Хачанов сыграет с обидчиком Медведева

Российский теннисист Хачанов вышел в третий круг турнира серии "Мастерс" в Париже, обыграв представителя Франции Джованни Мпеши Перрикара.

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Встреча, которая продолжалась 1 час 55 минут, завершилась в трех сетах с результатом 6:7 (12:14), 6:1, 6:4. Хачанов шесть раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал три брейк-пойнта из трех заработанных. На счету его соперника 20 эйсов, восемь двойных ошибок и ни одного заработанного брейк-пойнта.

В третьем раунде турнира Хачанов сыграет с представителем Австралии Алексеем Попыриным, который ранее обыграл другого российского теннисиста - Даниила Медведева.

Хачанову 28 лет, он занимает 21-е место в мировом рейтинге и имеет в своем активе семь титулов ATP. Его лучшими результатами на турнирах Большого шлема являются полуфиналы Australian Open (2023) и US Open (2022). Он пропустил летние Олимпийские игры — 2024 в Париже, хотя Международный олимпийский комитет одобрил его кандидатуру для участия.

На летних Олимпийских играх — 2020 в Токио, которые состоялись в 2021 году из-за пандемии коронавирусной инфекции, Хачанов завоевал серебряную медаль в одиночном разряде, проиграв в финале турнира немецкому теннисисту Александру Звереву.