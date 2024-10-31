Блинкова вышла во второй круг турнира в Мексике

Российская теннисистка Анна Блинкова вышла во второй раунд турнира в Мериде (Мексика).

В своем стартовом матче россиянка, получившая 5‑й номер посева, встречалась с украинкой Лесей Цуренко, которая снялась в третьем сете при счете 2:6, 6:4, 4:0 в пользу Блинковой.

Во втором круге Блинкова сыграет против соотечественницы Алины Корнеевой.

WTA 250. Merida Open Akron. Мерида (Мексика). Хард. Призовой фонд — более 260 тысяч долларов

Первый круг

Анна Блинкова (Россия, 5) — Леся Цуренко (Украина) — 2:6, 6:4, 4:0 (отказ — Цуренко)