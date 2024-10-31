Медведев возглавил рейтинг персональных брендов российских спортсменов по версии Forbes
Российский теннисист пятая ракетка мира Даниил Медведев второй год подряд возглавил список самых ценных персональных брендов российских спортсменов по версии Forbes.
В десятку лучших также вошли седьмая ракетка мира Андрей Рублёв (шестое место) и 16-я ракетка мира 17-летняя Мирра Андреева.
Отметим, что Медведев является всемирным амбассадором французского бренда Lacoste, который поставляет ему экипировку.
Вчера, 30 октября, Медведев завершил выступление на турнире категории «Мастерс» в Париже. Во встрече второго круга соревнований в столице Франции он проиграл на тай-брейке в третьем сете 24-му номеру рейтинга ATP Алексею Попырину из Австралии — 4:6, 6:2, 6:7 (4:7).