Алькарас прокомментировал поражение от Умбера на «Мастерсе» в Париже

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал поражение в третьем круге турнира серии «Мастерс» в Париже (Франция).

В матче третьего круга Алькарас (2) со счётом 1:6, 6:3, 5:7 проиграл 18-й ракетке мира представителю Франции Уго Умберу (15).