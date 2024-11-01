Стало известно, где Синнер будет готовиться к новому сезону

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер начнёт подготовку к новому сезону в Саудовской Аравии. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

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По информации источника, Синнер будет тренироваться в Дубае с 10 декабря до рождественских праздников. Роджер Федерер и Новак Джокович также ранее выбирали это место для подготовки к сезону.

В прошлом году Синнер провёл часть межсезонья, тренируясь в испанском Аликанте вместе с Карлосом Алькарасом. Большая часть его подготовки к сезону 2024 года проходила в загородном клубе в Монте-Карло.

В этом сезоне Синнеру осталось провести один турнир — Итоговый чемпионат ATP — 2024. Он закончит год лидером мирового рейтинга.