Итальянский журналист объяснил, из-за чего Синнер переехал в Саудовскую Аравию

Итальянский журналист Лоренцо Каццанига высказался об участии Янника Синнера в выставочном турнире в Саудовской Аравии. Сам спортсмен ранее заявил, что выступал на кортах Six Kings Slam не ради денег. За победу в турнире итальянец получил $ 6 млн.

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— Те, кто занимается пиаром Синнера, должны немного подумать, потому что все его интервью похожи на ответы пресс-службы. Я понимаю, что в Италии идёт процесс обожествления Синнера, и всё, что он делает, идеально. Но у вас нет доказательств, чтобы сказать, что это неправда. Возможно, он действительно поехал туда, чтобы выступить против сильнейших. Но даже говорить об этом не слишком хорошо. Люди в это не верят, а некоторые предпочитают услышать, что он приехал туда, чтобы выиграть 6 млн.

— А вы сами верите в это или нет?

— Я убеждён, что он поехал туда главным образом из-за денег. Потом, конечно, его обрадовало, что рядом оказались такие чемпионы, как Надаль, Джокович и Алькарас. Но я больше верю в слова Алькараса, который сказал, что поехал в Саудовскую Аравию из-за потрясающего призового фонда, — приводит слова журналиста Mowmag.