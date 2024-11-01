Алькарас разнес организаторов «Мастерса» в Париже

Уго Умбер обыграл Карлоса при безумной поддержке публики.

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Кажется, все звёзды уже мыслями на Итоговом в Турине.

Испанец Карлос Алькарас потерпел сенсационное поражение от француза Уго Умбера (1:6, 6:3, 5:7) в третьем круге «Мастерса» в Париже. Разочаровывающий исход для второй ракетки мира, поскольку Карлос намеревался выиграть титул в столице Франции. Хотя поражение Алькараса засвидетельствовало интересный тренд.

Перед стартом «Мастерса» на Итоговый турнир ATP в Турине отобрались Янник Синнер, Карлос Алькарас, Даниил Медведев, Александр Зверев и Тейлор Фриц. Синнер в Париже вообще не играл, снявшись перед стартовым матчем из-за кишечной инфекции. Медведев и Фриц вылетели во втором круге от Алексея Попырина и Джека Дрейпера соответственно, а Алькарас добрался до третьего круга и уступил Умберу. В сетке остаётся Зверев, однако складывается впечатление, что суперзвёзды тенниса мыслями уже находятся в Турине.

У Алькараса нет истории успеха на «Мастерсе» в Париже. В 2022-м он дошёл здесь до четвертьфинала, а год назад вообще вылетел в стартовом матче, уступив россиянину Роману Сафиуллину.

Казалось, сама судьба благоволит Карлосу наконец-то взять титул в «Берси» в нынешнем сезоне. Новак Джокович в Париж не приехал, Синнер снялся, а самый сильный теннисист в его половине сетки Медведев быстро вылетел. Но сам испанец со своей частью работы не справился.

Перед стартом «Мастерса» Алькарас заявил, что ставит перед собой цель выиграть турнир в Париже и Итоговый в Турине. Карлос отмечал, что раньше невнятно проводил концовку сезона из-за плохой физической формы, однако в этом году ситуация иная, и он готов демонстрировать свой максимум на корте. Алькарас показал далеко не лучший свой уровень в противостоянии с Умбером, в чём обвинил чрезвычайно быстрый корт. Хотя выразить сопернику уважение Карлос тоже не забыл.

«Когда я играл в первом матче, статистика показала, что это самый быстрый корт на всех «Мастерсах» в туре прямо сейчас. Это безумие. Возможно, это самый быстрый корт за последние 10 лет конкретно на этом турнире. Я не знаю, зачем они это делают. Я не знаю, почему они так сильно изменили покрытие. Корт здесь отличается от кортов на других турнирах, и, очевидно, он даже не такой, каким был в Париже в предыдущие годы. Это меня немного удивило. Я приехал сюда не так уж и много дней назад. Наверное, мне нужно было приехать пораньше, чтобы привыкнуть к условиям, однако я этого не сделал. Но, знаете, честно говоря, не понимаю, зачем они это сделали? Хотя не хочу, чтобы слова о корте звучали как оправдание. Думаю, что мог бы сыграть лучше. Полагаю, это очевидно. Однако с тем уровнем, на котором я был сегодня, всё равно боролся, выложился полностью. Боролся буквально до последнего очка, отдал всё. Должен поздравить Уго. Его игра сегодня действительно была на высоте. Просто потрясающе. Каждый раз, когда играю с ним, чувствую, как он прогрессирует, повышает свой уровень. Он играет в высококлассный теннис. В Париже это ещё более важно. Так что поздравляю его и желаю удачи», — прокомментировал своё поражение Алькарас.

Уго Умбер во второй раз в карьере обыграл вторую ракетку мира (до Алькараса побеждал Даниила Медведева в 2022-м). Баланс Уго во встречах с игроками топ-3 – 2-5, с топ-10 – 13-16. Солидные цифры с учётом того, что Умбер поднимался максимум на 13-е место в рейтинге ATP и сейчас является 18-й ракеткой мира. Его можно назвать едва ли не главной грозой авторитетов за пределами первой десятки. Хотя среди французских теннисистов Уго – лучший прямо сейчас, но организаторы «Мастерса» в Париже почему-то не поставили его матч с американцем Маркосом Гироном (6:3, 6:2) на центральный корт. Умбер был недоволен этим фактом.

«Я был разочарован, потому что думаю, что заслуживаю большего. Я первая ракетка Франции и тренировался на центральном корте. Это мой любимый турнир, и я был расстроен, что не играл сегодня там. Но я заслужил быть на центральном корте в третьем круге. Я хороший, но иногда это используют против меня. Счастлив, что выиграл этот матч, что заслужил право играть на центральном корте против Алькараса. Болельщики будут поддерживать меня, люблю такие матчи. Я знал, что потенциально могу с ним встретиться, так что это было дополнительной мотивацией пройти первые два круга», — сказал Умбер после победы над Гироном.

Умбер – тот, кто предпочитает говорить максимально прямо. Перед стартом «Мастерса» он раскритиковал первую ракетку мира Янника Синнера за слова о том, что теннисистов никто не заставляет участвовать во всех турнирах. После этого не постеснялся сделать замечание организаторам. В матче с Алькарасом Уго всё-таки сыграл на центральном корте, а болельщики в Париже действительно оказывали ему сумасшедшую поддержку. Умбер отблагодарил их классным теннисом и выбил вторую ракетку мира Алькараса.

«Я просто невероятно горжусь собой и тем, что сделал. Это был сумасшедший матч, сумасшедшая атмосфера. Возможно, мой последний матч в «Берси» перед тем, как турнир переедет на новое место со следующего года, поэтому я постарался сделать всё сегодня вечером. Это был действительно важный матч. Я шёл на каждый удар. Вот почему у меня было меньше энергии во втором сете, а в третьей партии со мной была публика от начала и до конца. Я доверял себе в ключевые моменты и отлично исполнил несколько важных ударов», — сказал Умбер после матча.

Теперь Уго в четвертьфинале встретится с 28-й ракеткой мира Джеймсом Томпсоном, а в случае успеха выйдет на победителя пары Карен Хачанов – Григор Димитров в полуфинале. При поддержке безумных французских фанатов Умбер вполне может совершить подвиг и добраться до финала, хотя после победы над Карлосом Алькарасом ему ни в коем случае нельзя зазнаваться.

Алькарас не выполнил цель выиграть «Мастерс» в Париже, но задача взять Итоговый в Турине сохраняется. Поражение от Умбера даст ему хороший повод для размышлений и предоставит больше времени для работы над исправлением ошибок в игре.