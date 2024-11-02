Россиянка Корнеева вышла в полуфинал турнира WTA в Мексике

Россиянка Алина Корнеева обыграла испанку Сару Соррибес-Тормо в четвертьфинальном матче турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Мериде (Мексика).

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:1 в пользу Корнеевой. В полуфинале россиянка сыграет с Зейнеп Сонмез из Турции.

Корнеевой 17 лет, она занимает 254-е место в рейтинге WTA. В 2023 году спортсменка выиграла два юниорских турнира Большого шлема в одиночном разряде - Открытый чемпионат Австралии и Открытый чемпионат Франции. На взрослом уровне ее лучшим результатом на турнирах Большого шлема является выход во второй круг Открытого чемпионата Австралии (2024).

Соррибес-Тормо 28 лет, в мировом рейтинге она занимает 103-ю позицию. На счету испанки два титула под эгидой WTA. Лучшим результатом спортсменки на турнирах Большого шлема является выход в четвертый круг Открытого чемпионата Франции в 2023 году.

Турнир в Мериде относится к категории WTA 250. Соревнования проводятся на покрытии "хард". Действующим победителем турнира является итальянка Камила Джорджи.