Анастасия Захарова покидает турнир в Гонконге

Российская теннисистка Анастасия Захарова потерпела поражение в четвертьфинале турнира WTA-250 в Гонконге. 113-я ракетка мира проиграла сопернице из Великобритании Кэти Бултер (29-й номер рейтинга). Счёт — 6:4, 6:0 в пользу британки.

© Чемпионат.com

Встреча продолжалась 1 час 15 минут. За это время Захарова не допустила ни одной двойной ошибки, но и не смогла выполнить ни одной подачи навылет. Россиянка также не сумела реализовать два брейк-пойнта. Её соперница реализовала три брейк-пойнта из пяти возможных, выполнила пять эйсов и допустила одну двойную ошибку.

В полуфинале соревнований Кэти Бултер сыграет с 45-й ракеткой мира из Китая Юань Юэ.