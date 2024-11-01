Диана Шнайдер вышла в полуфинал турнира в Гонконге

На турнире категории WTA-250 в Гонконге завершился матч 1/4 финала, в котором 14-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер одержала уверенную победу над представительницей Нидерландов Сюзан Ламенс (91-я в мировом рейтинге) — 6:0, 6:7 (4:7), 6:2.

Встреча продолжалась 1 час 54 минуты. Россиянка выполнила три эйса, допустила столько же двойных ошибок и реализовала 9 брейк-пойнтов из 11 заработанных. Её соперница два раза подала навылет, совершила пять двойных ошибок и выиграла четыре брейк-пойнта из семи.

Соперницей Шнайдер в матче за выход в финал соревнований в Гонконге станет победительница четвертьфинала между третьей сеяной на турнире канадкой Лейлой Фернандес и Бернардой Пера из США.