Диана Шнайдер вышла в финал турнира в Гонконге

На хардовом турнире категории WTA-250 в Гонконге завершился матч 1/2 финала, в котором14-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер в двух сетах обыграла представительницу Канады Лейлу Фернандес, занимающую 32-ю строчку в мировом рейтинге — 6:4, 6:2

В матче за титул чемпионки соревнований в Гонконге Шнайдер сыграет с 29-й ракеткой мира британской теннисисткой Кэти Бултер, обыгравшей в полуфинале китаянку Юань Юэ (6:2, 5:7, 6:2).