Рыбакина отреагировала на сообщения о расставании с бывшим тренером

Пятая ракетка мира Елена Рыбакина прокомментировала слухи о расставании с бывшим тренером Стефано Вуковым.

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Российская журналистка Софья Тартакова рассказала, что Елена находится «в разобранном состоянии» после прекращения работы с тренером. Многие теннисные эксперты отмечали жестокое отношение Вукова к Рыбакиной.