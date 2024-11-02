Хачанов — Умбер: россиянин на тай-брейке выиграл первый сет полуфинала в Париже

В эти минуты завершился первый сет полуфинального матча на хардовом турнире категории «Мастерс» в Париже (Франция), в котором играют 21-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов и представитель Франции Уго Умбер, занимающий 18-ю строчку в рейтинге ATP.

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Стартовую партию на тай-брейке забрал Хачанов со счётом 7:6 (8:6). Отметим, что первый сет длился 1 час 14 минут. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Хачанов и Умбер впервые сыграют между собой на турнирах уровня ATP.

«Мастерс» в Париже проходит с 28 октября по 3 ноября. Ранее с турнира снялись действующий чемпион соревнований сербский теннисист Новак Джокович и первая ракетка мира итальянец Янник Синнер.