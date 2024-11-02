Николай Давыденко рассказал, что нужно сделать Рублеву для выхода из кризиса

Бывший теннисист экс третья ракетка мира россиянин Николай Давыденко рассказал, что может помочь Андрею Рублёву выйти из психологического кризиса.

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«Отпустить себя. Отпустить свой результат. На самом деле, это единственный вариант, который он может сделать.Потому что он сейчас опускается в рейтинге и очень сильно хочет вернуться и оказывает сильное давление на себя. Плохие результаты ещё больше провоцируют Андрея на такие вот нервные срывы. Его сильное желание тренироваться и играть могут сделать ещё хуже, если он будет оказывать на себя психологическое давление», — сказал Давыденко в эфире телегамм-канала BetBoom Tennis.

Напомним, Рублёв в проигранном матче второго круга «Мастерса» в Париже с аргентинцем Франсиско Серундоло (6:7 (6:8), 6:7 (5:7) после одного из розыгрышей разбил своё колено ракеткой до крови.

Из-за раннего поражения на «Мастерсе» в Париже под угрозой находится попадание Рублёва на Итоговый турнир ATP — 2024, который пройдёт в итальянском Турине (Италия) с 10 по 17 ноября.