Александр Зверев стал победителем «Мастерса» в Париже

Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев стал победителем турнира серии «Мастерс» в Париже (Франция). В финале он с легкостью обыграл француза Уго Умбера (18-й номер рейтинга) со счётом 6:2, 6:2.

© Чемпионат.com

Матч продолжался всего 1 час 15 минут. За это время Зверев выполнил четыре подачи навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из шести (67%). На счету Умбера три эйса, четыре двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.

После победы в финале «Мастерса» в Париже Александр Зверев вернётся на вторую строчку рейтинга. Также для немца это 23-й титул в карьере — второй в сезоне и седьмой «Мастерс».