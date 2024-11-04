Медведев обошел Джоковича в рейтинге ATP

Российский теннисист Даниил Медведев обошел серба Новака Джоковича в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

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Медведев завершил выступление на «Мастерсе» в Париже во втором круге, а Джокович пропустил турнир и потерял 1000 очков. Теперь Джокович занимает пятое место в рейтинге.

Андрей Рублев опустился с седьмого места на девятое, а Карен Хачанов поднялся с 21-го места на 19-е.

Лидирует в рейтинге итальянец Янник Синнер, вторую строчку занимает Александр Зверев из Германии, Карлос Алькарас замыкает тройку сильнейших.

Во втором круге парижского «Мастерса» Медведев уступил Алексею Попырину из Австралии. Встреча, продолжавшаяся 2 часа 33 минуты, завершилась со счетом 4:6, 6:2, 6:7 (4:7). За время поединка Медведев 11 раз подал навылет, допустил 14 двойных ошибок и реализовал четыре брейк-поинта из 13. Попырин сделал пять эйсов, две двойных ошибки и реализовал три брейк-поинта из десяти.

Медведев третий раз подряд проиграл в первом для себя матче на турнире серии «Мастерс» в Париже.