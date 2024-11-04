Россиянка Шнайдер поднялась на 12-е место в рейтинге WTA

Россиянка Диана Шнайдер переместилась с 14-й на 12-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована на сайте организации.

На прошедшей неделе Шнайдер выиграла турнир в Гонконге. Для россиянки этот титул стал четвертым в сезоне.

Лидером рейтинга по-прежнему остается Арина Соболенко из Белоруссии. Второе место занимает Ига Свёнтек из Польши, третье - американка Коко Гауфф. Дарья Касаткина сохранила девятую строчку в рейтинге, она является лучшей из представительниц России.

В топ-100 мирового рейтинга из россиянок входят также Анна Калинская (14-е место), Мирра Андреева (16), Людмила Самсонова (25), Екатерина Александрова (28), Анастасия Павлюченкова (30), Анастасия Потапова (35), Камилла Рахимова (63), Эрика Андреева (67), Анна Блинкова (76), Вероника Кудерметова (77).

На 70 позиций поднялась в рейтинге Алина Корнеева (184), 17-летняя россиянка пробилась в полуфинал турнира WTA в Мериде (Мексика). До той же стадии дошла Полина Кудерметова, она поднялась на 19 позиций (114).