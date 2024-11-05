О'Салливан проиграл китайскому снукеристу во 2-м круге International Championship

Семикратный чемпион мира по снукеру англичанин Ронни О'Салливан не смог выйти в 1/8 финала турнира International Championship 2024 в Нанкине (Китай). В матче второго круга он со счётом 4:6 уступил хозяину стола 26-му номеру мировой классификации Цзюньсю Пангу.

© Чемпионат.com

В другом матче 1/16 финала соревнований в Китае 11-й номер мирового рейтинга англичанин Али Картер проиграл Джексону Пэйджу из Уэльса, занимающему 46-е место в мировой классификации. Игра завершилась со счётом 6:4 в пользу валлийца.

В 1/8 финала турнира в Нанкине Цзюньсю Панг и Джексон Пэйдж сыграют между собой.

International Championship 2024 проходит с 3 ноября и продлится до 10 ноября. Победитель турнира получит денежный приз в размере £ 175 тыс. ($ 266 тыс.). Действующим чемпионом соревнований является китайский спортсмен Чжан Аньда.