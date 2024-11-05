Арина Соболенко похвасталась милым подарком от фаната

Лидер мирового рейтинга белорусская теннисистка Арина Соболенко на Итоговом турнире WTA — 2024, который проходит в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), получила от болельщика в подарок подушку в виде тигрёнка, высунувшего язык.

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«Чемпионат» предлагает ознакомиться с фото, на котором Соболенко позирует вместе с тигрёнком.

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Напомним, представительница Беларуси 4 ноября на Итоговом турнире WTA — 2024 обыграла итальянку Жасмин Паолини со счётом 6:3, 7:5 и досрочно гарантировала себе первое место в Фиолетовой группе и выход в плей-офф соревнований. Вторую путёвку в полуфинал соревнований разыграют Паолини и китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь.