Новак Джокович не сыграет на Итоговом турнире АTP — 2024

24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович снялся с Итогового турнира ATP — 2024.

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«Для меня большая честь выйти в полуфинал Итогового турнира ATP в Турине, я с нетерпением ждал этого момента, но из-за продолжающейся травмы не смогу сыграть на следующей неделе. Приношу извинения тем, кто планировал встретиться со мной. Желаю всем игрокам отличного турнира. До скорой встречи!» — написал Джокович в социальных сетях.

Напомним, в прошлогоднем финале Новак Джокович стал чемпионом турнира. В финале он обыграл первую ракетку мира итальянца Янника Синнера со счётом 6:3, 6:3.