Теннисный мир в шоке от посещаемости на Итоговом в Эр-Рияде

Звучат даже голоса, что турнир не следовало отдавать Саудовской Аравии. Хотя Иге Швёнтек нравится играть в камерной атмосфере.

© Чемпионат.com

В этом году Итоговый турнир WTA впервые проводится в Эр-Рияде. Это значимое событие для Саудовской Аравии, которая всё более активно врывается в теннис с огромными инвестициями. Однако пока соревнования не вызывают существенного интереса у болельщиков.

По информации журналистов издания The Telegraph, в воскресенье турнир посетили около 400 зрителей. В этот день полька Ига Швёнтек играла с чешкой Барборой Крейчиковой, а американка Кори Гауфф встречалась с соотечественницей Джессикой Пегулой.

В субботу на матчах Арина Соболенко – Чжэн Циньвэнь, Жасмин Паолини – Елена Рыбакина присутствовали 2350 зрителей. Это тоже немного, но всё-таки в разы больше 400. WTA нашла объяснение такому явлению.

«Мы довольны высокой посещаемостью в первый день, когда на трибунах присутствовали тысячи зрителей. Мы всегда ожидали снижения посещаемости, учитывая, что в Саудовской Аравии рабочая неделя начинается в воскресенье, но предполагаем, что цифры будут расти по мере приближения выходных. Важно помнить, что это первый случай проведения Итогового турнира WTA в Саудовской Аравии, поэтому мы знакомим с теннисом новую аудиторию, а на это нужно время. Наша цель — расширить возможности и увеличить посещаемость за период трёхлетнего партнёрства. Мы уверены, что каждый, кто придёт на арену, получит удовольствие от захватывающего тенниса и незабываемых впечатлений», — приводит слова представителя WTA The Telegraph.

Вероятно, воскресенье действительно является не самым подходящим днём для заполнения арены в мусульманской стране со строгими обычаями. Билеты стоят не так уж дорого (от € 6), и дело явно не в стоимости пропусков на арену.

В понедельник на играх Чжэн Циньвэнь – Елена Рыбакина, Арина Соболенко – Ясмин Паолини зрителей было примерно столько же, как в первый день. Циньвэнь даже просила публику быть немного тише. Пустые места всё равно просматривались, хотя картина была уже не такая удручающая, как в воскресенье с 400 зрителями. Вторая ракетка мира Ига Швёнтек чувствовала себя довольно комфортно в камерной атмосфере Эр-Рияда.

«Мне было удобно играть в такой атмосфере, потому что я проводила первый матч после длительного перерыва. Отсутствие какого-то безумного шума на трибунах заметно облегчило мне жизнь на корте», — заявила Швёнтек.

Но всё-таки позиция Швёнтек не показательна. Какого-то теннисного бума в Эр-Рияде сейчас не наблюдается. Многие возмущены тем фактом, что матчи лучших теннисисток мира практически игнорируются, хотя Суверенный фонд развития Саудовской Аравии вложил немало средств для проведения Итогового в стране.

Бывший британский теннисист Тим Хенмэн прямо сейчас находится в Эр-Рияде в составе комментаторской команды Sky Sports. Его неприятно удивила картина на матче второй ракетки мира Швёнтек и чемпионки Уимблдона Крейчиковой, а также третьей и шестой ракеток мира Гауфф и Пегулы.

«Это крайне разочаровывающе и печально. Турнир организован потрясающе. Посмотрите на корты стадиона, это просто фантастика. Есть все удобства, тренировочные площадки, рестораны, организаторы всё это предусмотрели, хотя было много споров, стоит ли проводить спортивные мероприятия в Саудовской Аравии. Но если мы абстрагируемся от этого и посмотрим на Итоговый турнир WTA просто как на событие, то становится крайне обидно, когда одни из лучших теннисисток мира Ига Швёнтек и Кори Гауфф выступают сегодня перед такой публикой. Организаторы здесь находятся в привилегированном положении, поскольку им не обязательно пытаться заработать деньги на доходах от продажи билетов. Но им не мешало бы рекламировать турнир в своих организациях и школах, потому что нам нужны зрители, которые смогут увидеть в деле восемь лучших теннисисток мира и создать нужную атмосферу», — заявил Хенмэн.

Известный теннисный журналист Бен Ротенберг был более краток.

«Это просто жутко меня бесит. Я не знаю, как ещё выразить свои впечатления», — написал Ротенберг в соцсетях.

Ведущий популярного американского подкаста Tennis Weekly Крис Нибоун не удивился низкой посещаемости и подверг жёсткой критике саму идею проведения Итогового в Эр-Рияде.

«Около 400 зрителей смотрели матчи лучших теннисисток мира, в то время как на недавнем турнире категории 250 в Гонконге на трибунах сидели тысячи человек. Здесь что-то не так. Мы знали, что в Эр-Рияде будут проблемы. Женский спорт не почитается в Саудовской Аравии. Вероятно, это худшее место в мире, где вам стоит проводить матчи теннисисток с ожиданием высокой посещаемости. Случившееся в воскресенье свидетельствует о том, что организаторы не удосужились сделать необходимую работу с местными сообществами для привлечения аудитории на арену. Это дичайший позор. Мне кажется, что лучше было бы провести Итоговый турнир WTA в любом другом месте на планете, но только не в Эр-Рияде», — сказал Нибоун.

Конечно, хотелось бы видеть полные трибуны на матчах Итогового в Эр-Рияде. При этом нужно сделать скидку на то, что турнир впервые проводится в Саудовской Аравии. Организаторы делают соответствующие выводы. Вполне вероятно, на заключительные матчи группового этапа придёт больше людей, а в полуфинале и финале можно ожидать полную или почти полную арену.