Рублев снялся с турнира в Меце после выхода в четвертьфинал

Россиянин Андрей Рублев принял решение отказаться от дальнейшего участия в турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) во французском Меце. Об этом сообщила пресс-служба соревнований.

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Во вторник Рублев обыграл итальянца Лоренцо Сонего (7:6 (7:3), 7:5) и вышел в четвертьфинал турнира. По ходу игры россиянин почувствовал боль в животе. В четвертьфинале россиянин должен был сыграть с победителем матча между немцем Яном-Леннардом Штруффом и французом Корентеном Муте.

"Медперсонал подозревает травму брюшной полости. Рублев решил отказаться от участия в турнире и отправится в Турин, чтобы продолжить восстановление и повысить свои шансы на участие в Итоговом турнире ATP", - говорится в сообщении.

Во вторник действующий победитель Итогового турнира ATP серб Новак Джокович сообщил, что не будет принимать участие в предстоящем розыгрыше соревнований. Его место в восьмерке участников займет Рублев. Турнир пройдет в Турине с 10 по 17 ноября.

Турнир в Меце относится к категории ATP 250 и завершит 9 ноября. Соревнования проходят на покрытии "хард", их призовой фонд составил €579 тыс. Действующим победителем турнира является француз Уго Умбер.