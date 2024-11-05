Роман Сафиуллин обыграл Фабио Фоньини на старте турнира в Белграде

60-я ракетка мира российский теннисист Роман Сафиуллин вышел во второй круг хардового турнира категории ATP-250 в Белграде (Сербия). В матче 1/16 финала он обыграл итальянца Фабио Фоньини (74-й номер рейтинга ATP) со счётом 6:3, 6:3.

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Матч продолжался 1 час 11 минут. Россиянин выполнил девять подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из семи заработанных. На счету его соперника два эйса, ни одной двойной ошибки и единственный заработанный брейк-пойнт, который он реализовал.

Во втором круге соревнований в Белграде Сафиуллин встретится с третьим сеяным на турнире аргентинцем Франсиско Серундоло.

Турнир в столице Сербии с призовым фондом € 579 320 проходят с 3 по 9 ноября. Действующим чемпионом турнира является россиянин Андрей Рублёв.