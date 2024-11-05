Ирина Хромачева рассказала, как формировался дуэт с Данилиной

17-я ракетка мира в парном разряде российская теннисистка Ирина Хромачёва рассказала, как сформировался их дуэт с Анной Данилиной из Казахстана.

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«Год назад мы должны были сыграть на одном турнире перед US Open. Но Аня, так сказать, кинула меня спустя один час, как мы договорились. Тогда мы не очень близко общались. Я не обиделась, я прекрасно понимала – ей предложила Се Шувэй сыграть вместе пару. Я начала искать для себя другие варианты. Ане помогает мама Андрея Рублёва, и она мой первый тренер. Она сказала: «Попробуйте с Аней, может быть, получится». В грунтовом сезоне мы начали со 125-ки [категория турнира WTA] в Италии и сразу выиграли. У Ани была договорённость на Уимблдон, а после него мы начали [выступать вместе]. И неплохо начали!» — сказала спортсменка в эфире YouTube-канала «Больше!»

В октябре Хромачёва и Данилина стали победительницами турнира категории WTA-1000 в Ухане (Китай) в парном разряде. Это был их четвёртый совместный титул на турнирах WTA. Обе теннисистки впервые выиграли парные соревнования категории WTA-1000.